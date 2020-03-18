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الجيش الأميركي يعلن إصابة 49 جندياً بفيروس كورونا

المصدر: واشنطن - رويترز
عناصر من الجيش الأميركي
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قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الأربعاء، إن عدد الجنود الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا زاد إلى 49 بعد أن كانوا 36 جنديا مصابا أمس.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه بالإضافة إلى الجنود أصيب بالفيروس 14 موظفا مدنيا و19 من أسرهم و7 متعاقدين.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 100، وتجاوز عدد المصابين 5 آلاف حالة، بحسب ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، التي قالت إن الوفيات تركزت على كبار السن.

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وتتبعت الصحيفة كل حالة وفاة معروفة في الولايات المتحدة، وحللت البيانات المقدمة من مسؤولي الصحة في الولايات، وأسر الضحايا، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان المتوفون يعانون من أمراض صحية مزمنة، مما يجعل من الصعب على أجسادهم مقاومة الفيروس. كما كان بعضهم يعاني من مرض السكري أو الفشل الكلوي أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض رئوية، وكان جميعهم تقريباً (حوالي 85%) أكبر من 60 عاماً. إلى ذلك كان نحو 45% منهم أكبر من 80 عاماً.

ومن غير الواضح كيف أصيب بعضهم بالفيروس، لكن أكثر من ثلثهم كانوا يعيشون في دار الرعاية عندما أصيبوا بالعدوى، كما هو الحال في منظمة رعاية الحياة في مركز كيركلاند بولاية واشنطن، حيث توفي 27 من سكان المنشأة البالغ عددهم 120 نسمة، ما دفع الخبراء بالشعور بقلق عميق من تمدد كورونا في أجزاء واسعة داخل أميركا.

كلمات دالّة

#أميركا, #الجيش_الأميركي, #فيروس_كورونا
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