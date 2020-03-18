الصحة السعودية: عدد الحالات المؤكدة المصابة بكورونا 171

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي إن عدد الحالات المؤكدة المصابة بكورونا 171، موضحاً أن 104 حالات إصابة بكورونا هي لمواطنين سعوديين و38 حالة مصابة بكورونا هي لمخالطين لمصابين سابقين.

وطالبت الصحة السعودية في مؤتمرها الصحافي اليومي الأربعاء بضرورة عدم اتباع الشائعات أيا كان مصدرها حول كورونا مكررة دعوتها للبعد عن التجمعات والالتزام بالتعليمات.

وقال متحدث الصحة السعودية إنهم متفائلون بتجاوز هذه المرحلة قريبا، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة الصحية تعمل على مدار الساعة لمنع انتشار كورونا.

موضوع يهمك أكدت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المدارس.وفي مؤتمرها الصحافي اليومي... السعودية: لا إصابات بكورونا في المدارس السعودية

وأشادت الصحة السعودية بدور وزارة التجارة في توفير كافة احتياجات المستهلكين وكذلك بدور هيئة كبار العلماء في منع تفشي الفيروس بالمجتمع.

وقال المتحدث إن الوزارة رصدت تفاعلا إيجابيا من المجتمع حول الالتزام بالبقاء بالمنازل.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المدارس.

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن تفشي الشائعات أشد خطرا من تفشي الفيروسات، مؤكدا أن جميع المصابين حالاتهم مستقرة عدا حالة واحدة ونوّه مجددا إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية كانت طالبت الأحد كافة المواطنين والمقيمين في المملكة بوقف التجمعات بكافة أشكالها، حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت أن الخدمات الوقائية داخل المجتمع، شملت تعليق العديد من الأنشطة، مناشدة المجتمع التعاون على الرغم من اعتياده على نوع معين من الأنماط المجتمعية.

كما شددت على ضرورة الالتزام بتوصيات الوزارة ألا وهي البعد عن المصافحة، والمداومة على غسل اليدين، بالإضافة إلى الابتعاد عن التجمعات، ووقفها بكافة أشكالها، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي لكل قادم من خارج المملكة لمدة 14 يوماً على الأقل.

وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق وقف كافة الرحلات الدولية بشكل مؤقت لمدة أسبوعين، كما تم إغلاق كافة الأماكن الترفيهية في المجمعات التجارية، وإيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة.