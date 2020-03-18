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بسبب كورونا.. ديزني تؤجل طرح فيلم "بلاك ويدو"

المصدر: دبي - العربية.نت
ديزني (فرانس برس)
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قالت شركة والت ديزني في بيان يوم الثلاثاء إنها ستؤجل طرح فيلم (بلاك ويدو) بسبب تفشي فيروس كورونا في ظل إغلاق دور العرض السينمائي وتوجيه النصائح للناس بتجنب التجمعات.

والفيلم الذي ينتمي إلى نوعية الحركة والإثارة من بطولة الممثلة سكارليت جوهانسون، وكان من المفترض أن يفتتح موسم الصيف السينمائي ويبدأ عرضه في صالات السينما في أول مايو أيار.

ديزني (فرانس برس) ديزني (فرانس برس)

ولم تعلن ديزني موعدا جديدا لطرح الفيلم الذي تدور أحداثه في عالم مارفل للأبطال الخارقين ضمن سلسلة أفلام أفنجرز.

كانت الشركة قد أعلنت أنها سترجئ أيضا طرح فيلمي (ذا برسونال هيستوريز أوف ديفيد كوبرفيلد) و(ذا وومان إين ذا ويندو) بعد أن كان من المقرر طرحهما في مايو أيار.

ديزني (فرانس برس) ديزني (فرانس برس)

وتراجعت الشركة أيضا عن طرح فيلم (مولان) وفيلمين آخرين في ضوء تفشي وباء كورونا على مستوى العالم.

كلمات دالّة

#ديزني, #فيروس كورونا

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