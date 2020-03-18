تركيا تسجل أول وفاة بكورونا.. وأعداد المصابين تتضاعف

أعلنت تركيا، الثلاثاء، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن أعداد المصابين تضاعفت إلى 98 شخصاً.

وقال وزير الصحة، فخر الدين قوجة، خلال مؤتمر صحافي: "اليوم، فقدت أول مريض في حربنا ضد فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن المتوفي رجل عمره 89 عاماً انتقلت إليه العدوى من موظف لديه صلات بالصين.

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كما أضاف أن أعداد المصابين بالفيروس تضاعفت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة إذ ارتفعت من 47 إلى 98 إصابة، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الغالبية العظمى من المصابين يتماثلون للشفاء".

إلى ذلك شددت تركيا إجراءاتها لمكافحة الوباء بمنع إقامة صلاة الجماعة في المساجد وتعليق الرحلات الجوية من وإلى 20 دولة وإغلاق الأماكن الثقافية في البلاد، بما في ذلك دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية، وإغلاق المطاعم التي تعزف فيها موسيقى حية، ومقاهي النارجيلة ومقاهي الإنترنت ومدن الملاهي والمسابح والصالات الرياضية وقاعات الأفراح وغيرها، إضافة إلى المدارس والجامعات.

أكثر من 7 آلاف وفاة

يشار إلى أن حصيلة الوفيات بكورونا في العالم بلغت 7813 منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر، وفق حصيلة أجرتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.

إلى ذلك سجلت أكثر من 189,680 إصابة في 146 بلداً ومنطقة منذ بداية الوباء. ولا تعكس هذه الأرقام الواقع كاملاً، إذ صار عدد كبير من الدول يفحص الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية فقط.