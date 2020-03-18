ترمب يوقع على مشروع القانون الخاص بمكافحة كورونا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، على مشروع القانون الخاص بمكافحة كورونا.

أعلن ترمب، في وقت سابق الأربعاء، تفعيل قانون الدفاع الوطني في الولايات المتحدة الأميركية، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال ترمب، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إنه سيتم استخدام كافة الموارد الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك موارد الجيش الأميركي.

وأكد الرئيس الأميركي، أن بلاده أحرزت تقدمًا في التجارب السريرية الخاصة بإنتاج لقاح طبي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحول إطلاقه اسم "الفيروس الصيني" على فيروس كورونا، قال ترمب، إنه ليس عنصريا لكن الفيروس جاء من الصين، مشيرًا إلى اتهامات صينية للولايات المتحدة بإطلاق هذا الفيروس، وهي اتهامات عارية من الصحة، حسب وصفه في تصريحاته.

ومن جانبه، أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بينس، المسؤول عن ملف مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، في المؤتمر الصحافي إغلاق الحدود مع كندا باستثناء نقل البضائع في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي الأربعاء، إنه سيفعل قانون الدفاع الوطني لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى إحراز العلماء الأميركيين تقدما في التجارب السريرية للقاح ضد الفيروس.

إغلاق الحدود مع كندا

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأميركي إغلاق الحدود مع كندا أمام الحركة غير الأساسية بسبب فيروس كورونا، وتعهد بألا يؤثر القرار على حركة التجارة بين البلدين.

وغرد ترمب حول كندا: "سوف نغلق الحدود الشمالية - باتفاق ثنائي - مع كندا أمام الحركة غير الأساسية. التجارة لن تتأثر. وسأوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

ويأتي قرار ترمب تعزيزا لسياسات الإدارة الأميركية في مواجهة كورونا، والتي حظرت القادمين من أوروبا والصين ومناطق أخرى في العالم.

وأكد ترمب، الثلاثاء، توسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في مؤتمر صحافي من واشنطن، أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر، لافتا إلى أن 13 مطارا شهدت عمليات فحص من المرض.

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وبشر ترمب بسرعة تعافي الاقتصاد من تداعيات الوباء العالمي، متعهدا بأن الحكومة ستوفر الدعم الاقتصادي والمالي للشركات الصغيرة.

كما طالب الرئيس، الأميركيين بالعمل من المنازل.