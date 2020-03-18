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ترمب يغلق الحدود مع كندا في مواجهة كورونا

المصدر: دبي - العربية.نت
ترمب
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إغلاق الحدود مع كندا أمام الحركة غير الأساسية بسبب فيروس كورونا، وتعهد بألا يؤثر القرار على حركة التجارة بين البلدين.

وغرد ترمب حول كندا: "سوف نغلق الحدود الشمالية - باتفاق ثنائي - مع كندا أمام الحركة غير الأساسية. التجارة لن تتأثر. وسأوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

ويأتي قرار ترمب تعزيزا لسياسات الإدارة الأميركية في مواجهة كورونا، والتي حظرت القادمين من أوروبا والصين ومناطق أخرى في العالم.

وأكد ترمب، الثلاثاء، توسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في مؤتمر صحافي من واشنطن، أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر، لافتا إلى أن 13 مطارا شهدت عمليات فحص من المرض.

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وبشر ترمب بسرعة تعافي الاقتصاد من تداعيات الوباء العالمي، متعهدا بأن الحكومة ستوفر الدعم الاقتصادي والمالي للشركات الصغيرة.

كما طالب الرئيس، الأميركيين بالعمل من المنازل.

كلمات دالّة

#أميركا, #كندا, #دونالد_ترمب, #ترمب
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