بدت الأمم المتحدة مشلولة تماما بعد أن هجرها معظم موظفيها بسبب فيروس كورورنا.

كاميرا "العربية" و"الحدث" جالت داخل مكاتب وأروقة المبنى الأممي، حيث أظهرت الصور المبنى خاليا تماما من الموظفين والصحفيين والزوار.

وقررت المنظمة تعليق اجتماعاتها وتقليل مؤتمراتها الصحفية اليومية. وكان قد أُعلن الجمعة الماضية عن إصابة دبلوماسية في البعثة الفلبينية بمقر الأمم المتحدة بفيروس كورونا.

ولا يعني شلل الحركة في المنظمة الدولية الأكبر توقف العمل داخلها، وهي التي تعنى بأمور أكثر من 100 ألف جندي لحفظ السلام وعشرات الآلاف من العاملين الإنسانيين في جميع أنحاء العالم، ولكن شعار اليوم هو العمل عن بعد بقدر الإمكان.

موضوع يهمك بدت الأمم المتحدة مشلولة تماما بعد أن هجرها معظم موظفيها بسبب فيروس كورورنا.كاميرا "العربية" و"الحدث" جالت داخل مكاتب... كاميرا "العربية" بداخله.. كورونا يشل مبنى الأمم المتحدة فيروس كورونا

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 100 وتجاوز عدد المصابين 5 آلاف حالة، بحسب ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، التي قالت إن الوفيات تركزت على كبار السن.

وتتبعت الصحيفة كل حالة وفاة معروفة في الولايات المتحدة، وحللت البيانات المقدمة من مسؤولي الصحة في الولايات، وأسر الضحايا، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

يشار إلى أن حصيلة الوفيات بكورونا في العالم بلغت 7813 منذ ظهوره في ديسمبر، وفق حصيلة أجرتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية حتى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.