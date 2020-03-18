كورونا يتمدد بإسبانيا.. 600 وفاة وأكثر من 13700 إصابة

يواصل فيروس كورونا تفشيه السريع في إسبانيا حيث ناهزت حصيلة الوفيات 600 شخص وتجاوز عدد الإصابات 13 ألفا و700 وفق آخر بيان أصدرته السلطات ظهر الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم إحصاء 13 ألفا و716 إصابة، إضافة إلى 598 وفاة في البلاد، الثانية الأكثر تضررا في أوروبا والرابعة في العالم.

وقبل ذلك بدقائق، أشار فرناندو سيمون المسؤول في مركز الطوارئ الصحي الوطني في مؤتمر صحفي عبر الفيديو إلى وفاة 558 شخصا.

وأحصيت أكثر من 2500 إصابة و107 وفيات إضافية في 24 ساعة.

وهناك 774 مصابا في العناية المركزة فيما شفي 1081 آخرون.

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وتبقى منطقة مدريد الأكثر تضررا مع 5637 إصابة و390 وفاة.

ونبه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، صباح الأربعاء، أمام برلمان شبه فارغ من أعضائه، إلى أن البلاد "مقبلة على الأسوأ".

وقال: "أطلب تضحيات ولكن أيضا الوحدة (...) هذا ما يجب القيام به لإنقاذ عدد كبير من الأرواح، عدد كبير من الشركات، لإنقاذ اقتصادنا".

وإسبانيا في حال تأهب منذ السبت، ومنعت مواطنيها الـ46 مليونا من الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى.