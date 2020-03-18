مصر.. تعقيم كامل لكافة الفنادق ووضع طواقمها تحت الحجر

أعلنت السلطات المصرية بدء تعقيم كافة الفنادق والمنشآت السياحية، اعتبارا من اليوم الأربعاء، لمواجهة فيروس كورونا.

وقامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت إشراف وزارة الصحة بالبدء في إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بكافة أنواعها.

وأوضح ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن الغرفة بدأت حملة التطهير والتعقيم كمرحلة أولية للفنادق الموجودة بمحافظة الغردقة، ثم ستبدأ الأسبوع القادم بالفنادق الموجودة بمحافظة الأقصر، مشيرا إلى أن عملية التطهير تتم تحت إشراف وزارة الصحة ويقوم بتنفيذها فرق خاصة لكل فندق تم تدريبها وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير، وذلك باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

وذكر أن هذه الفرق ستقوم بتطهير جميع الأسطح الملامسة للسائحين، والنزلاء ومرتادي الفندق كل 3 ساعات، وذلك بالمناطق العامة والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها.

وأكد فوزي أن شركة ألمانية تقوم الآن بعملية فحص وتفتيش على الفنادق، للتأكد من أن إجراءات التطهير والتعقيم تتم وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، والتي تبدأ من فترة الوقاية إلى فترة اكتشاف الإصابة وما بعدها، مضيفا أن الشركة التي ستبدأ عملها من بعد غد الجمعة بمحافظة الأقصر سوف تعمل على تطهير الفنادق والتأكد من صحة ودقة خطوات التعقيم الصحيحة فيها، وضمان كفاءتها، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات وقوائم المراجعة الكاملة للتعقيم.

وأكد فوزي أن الشركة سوف تقوم أيضاً بتدريب العاملين على طرق التصرف المثلى في حالة وجود إصابة في الفندق عن طريق تدريب العاملين وعمل محاكاة بالعدوى الفيروسية، كما سيتم عمل برامج توعية للعاملين بالفنادق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.

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وكان رئيس الوزراء المصري قد التقى، اليوم الأربعاء، وزيرة الصحة لمتابعة الإجراءات الحُكومية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وعرضت وزيرة الصحة خلال اللقاء كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بعد تعليق حركة الطيران، والتي تتضمن العزل الذاتي لمدة 14 يوماً للقادمين من العمرة منذ أول مارس، وفحص جميع القادمين بالكاشف السريع، لافتة إلى أنه تم استلام 27 ألف كاشف سريع، كما من المقرر أن يتم استلام 75 ألف كاشف سريع آخر.

وأشارت الوزيرة إلى الإجراءات الاحترازية المُتخذة في المحافظات السياحية، وهي: الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، والتي تضمنت منع مغادرة أي فرد من الأطقم العاملة في المنشآت السياحية لمدة 14 يوماً، اعتباراً من 16 مارس الجاري، أو من تاريخ خروج آخر سائح من المحافظة، وخضوعهم جميعاً للحجر الصحي حتى لا يتسبب إيقاف حركة الطيران في مغادرة تلك الأطقم العاملة إلى مُحافظاتهم الأصلية.

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وأضافت الوزيرة أن الإجراءات بالمحافظات السياحية ستتضمن تطهير كافة المنشآت السياحية وكذلك المرافق الحكومية وغير الحكومية بتلك المُحافظات، وعدم استقبال حركة السياحة الداخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح للمحافظة، والتزام المنشآت السياحية بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أية أعراض تظهر على أي فرد من أطقمها.

وفي سياق متصل، أشارت زايد إلى أن البواخر السياحية شهدت أيضاً تنفيذ إجراءات احترازية، حيث تم حصر جميع الأفواج السياحية على متن تلك البواخر، وسحب عينات من جميع الأفراد على متنها سواء من العاملين أو الأفواج السياحية، وتم نقل الحالات الإيجابية إلى مستشفى العزل، ووضع جميع المتواجدين على متن البواخر النيلية في الحجر الصحي على متن الباخرة لتتم ملاحظتهم لمدة 14 يوماً فترة حضانة الفيروس.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى الإجراءات الاحترازية المُتبعة في المحافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا، والتي تتضمن العزل الذاتي للمخالطين، وتكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، مع مضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية.