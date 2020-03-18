مع انتشار كورونا.. 10 نصائح للعمل من المنزل بكفاءة عالية

تسبب فيروس كورونا المستجد COVID-19 في تداعيات خطيرة وواسعة أثرت على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، خاصة مع انتشاره المتسارع والذي جعل منظمة الصحة العالمية تصنفه كوباء عالمي.

ولمواجهة تفشيه، علقت بعض الدول الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية المختلفة، وكذلك أغلقت السلطات الأماكن العامة والمقاهي وغيرها من أماكن التجمعات، لمدة أسبوعين.

كما فرضت العديد من الشركات الكبيرة والصغيرة سياسة العمل من المنزل لضمان سلامة موظفيها من العدوى.

ورغم أن خيار العمل من المنزل في مثل هذه الحالات الطارئة يعد حلا آمنا لجميع العاملين بالقطاعي العام والخاص، إلا أن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها حتى لا يؤثر العمل عن بعد على كفاءته، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة وهي كالتالي:

1- تأكد من شحن هاتفك والكمبيوتر المحمول الخاص بك تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي بمنزلك في أي وقت، واحرص على شحن هاتفك والكمبيوتر المحمول الخاص بك حتى لا يتأثر عملك.

2- تهيئة مكان مناسب للعمل: لا يعتبر السرير أو الأريكة أماكن مناسبة للعمل، فبمجرد جلوسك باللاب توب على أي منهما ستشعر بالنعاس فورا ولن تستطيع إنجاز مهامك بنشاط، لذا ينصح بتهيئة جانب خاص في المنزل واعتباره مكانا للعمل فقط، ويُفضل أن يكون مكتبا صغيرا أو طاولة بارتفاع مناسب للعمل عليها. ويمكنك أيضا تجهيزه بديكور بسيط ليمنحك طاقة إيجابية للعمل بحيوية ونشاط.

3- تصرف وكأنك بالمكتب: إذا كنت تعتقد أنه يمكنك العمل بشكل جيد بملابس النوم فأنت مخطئ، لأنك لن تتمكن من التركيز في عملك وستشعر بالملل بسهولة، لذا يتعين عليك ممارسة روتينك اليومي وكأنك ذاهب للمكتب بداً بالاستحمام ثم ارتداء الملابس وتناول الفطور كالمعتاد ثم الجلوس للعمل في ركنك الخاص.

4- أخذ استراحة قصيرة: ليس معنى أنك تعمل من المنزل أنك لست بحاجة لاستراحة قصيرة خلال ساعات العمل، يمكنك بالطبع الاستمتاع بـBreak لتناول مشروب أو شيء لتأكله، ولكن التزم بأن تكون هذه الاستراحة من 15 لـ 20 دقيقة ثُم العودة للعمل مرة أخرى.

5- الاتفاق مع شركائك في المنزل: إذا كنت ستعمل من البيت لفترة طويلة، فعليك إخبار والديك أو زوجتك وأولادك أو شركائك في السكن بأنك في حاجه للهدوء لإنجاز عملك بفاعلية.

6- تواصل مع زملائك بالعمل: قبل اتخاذ قرار العمل من المنزل عليك التنسيق مع زملائك في العمل على طرق التواصل بينكم سواء عبر تطبيقات التواصل مثل الواتساب أو عن طريق المحادثة الصوتية بالصوت والصورة من خلال سكايب أو تطبيقات غوغل وهكذا، هذا الأمر هام جدا لأنه يسهل على فريق العمل اتمام مهامه بنجاح.

7- تنظيم الاجتماعات عبر الإنترنت: عند الحاجة لعقد اجتماع، يمكنك جدولة الاجتماعات وتنظيمها عبر تطبيقات الإنترنت التي توفر هذه الخاصية.

8- شارك أهدافك وتقارير العمل مع فريقك: من الضروري جدا أن تشارك أهدافك وتقارير العمل الخاصة بك مع زملائك ليبقى الجميع على إطلاع بمجريات الأمور، ويمكن ذلك عن طريق الرسائل البريدية E mail .

9- الالتزام بآداب العمل: يجب مراعاة آداب العمل حتى لو كنت بمنزلك، فعلى سبيل المثال إذا كنت تقوم بجدولة موعد اجتماع، فعليك التأكد أنه يناسب الجميع أولاً، وإذا كنت تتواصل مع شخص ما من خلال الدردشة أو مكالمة فيديو فتأكد من أن الوقت مناسب للتحدث. علاوة على ذلك، إذا كنت تحضر لاجتماع من خلال منصات الإنترنت، فتجنب أن تظهر بملابس المنزل.

10- تحفيز أعضاء فريقك: نظرا لأن تفشي فيروس كورونا يسبب الإحباط للجميع، فعليك المحافظة على معنوياتك مرتفعة، مع تحفيز أعضاء فريقك على بذل قصارى جهدهم، مع تجنب إعطاء ملاحظات سلبية لزملائك في العمل أو مرؤوسيك بسبب أخطائهم، كما ينصح بالمحافظة على هدوء أعصابك لسلامتك وسلامة فريقك في العمل.