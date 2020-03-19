كورونا.. أول وفاة بتونس والكويت تعلق الدراسة حتى أغسطس

أفادت وزارة الصحة التونسية، الخميس، بوقوع أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد وصول إجمالي الحالات المؤكدة إلى 38.

وأكد مدير الصحة في سوسة، سامي الرقيق، أن المتوفاة امرأة.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، في وقت سابق الخميس، رصد 10 حالات جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر معدل إصابات يتم الإعلان عنه منذ بداية ظهور الفيروس بالبلاد، بحسب مراسلة موقع "العربية.نت"، منية غانمي.

وأوضحت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة، نصاف بن علية، في مؤتمر صحافي، أنّه من بين الـ10 حالات المسجلّة توجد 9 حالات مستوردة وحالة محليّة، مشيرة إلى وجود 4 حالات حالتهم خطيرة.

وفي تطور آخر، أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الخميس، أن الكويت قررت تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى 4 أغسطس/آب بسبب تفشي فيروس كورونا.

والكويت هو أول بلد خليجي بين جيرانه يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس.

وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت السلطات الصحية في الكويت عن شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 18، فيما تم تسجيل 6 إصابات جديدة، ما يرفع العدد إلى 148 حالة، بينها 3 حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وخلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الصحة الكويتية، تم الإعلان عن إنهاء إجراءات الحجر الصحي لـ 574 حالة، فيما دعت السلطات هناك الجميع للبقاء في المنازل وعدم مخالطة الآخرين.

هذا و يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في الدول العربية، وفي أحدث تطور سجل العراق ولبنان إصابات جديدة بالفيروس.

وأكد تلفزيون "إن بي إن" اللبناني على "تويتر"، نقلا عن وزارة الصحة، "تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان، ليرتفع الإجمالي إلى 149".

وكان لبنان قد دخل في إجراءات العزل، حيث توقفت الملاحة الجوية والبحرية وأقفلت الحدود البرية لمواجهة كورونا. وأغلقت الأجواء اللبنانية مع هبوط آخر طائرة في مطار رفيق الحريري الدولي منتصف ليل الأربعاء، وذلك تطبيقا لقرار الحكومة بغية الحد من انتشار فيروس كورونا.

وإلى ذلك، كشفت وزارة الصحة العراقية، الخميس، عن تسجيل 11 حالة جديدة بالفيروس، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 177 حالة.

وفي تطور آخر، أعلن ناطق باسم الحكومة الفلسطينية، الخميس، اكتشاف 3 إصابات جديدة بالفيروس في رام الله ونابلس، ما يرفع إجمالي حصيلة المصابين إلى 47 مصابا.

هذا ونقلت وكالة أنباء البحرين عن ديوان الخدمة المدنية تأكيدهم على أهمية تفعيل العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بنسبة 50% بداية من الأحد.

كما قرر رئيس الوزراء المصري إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات الملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً حتى 31 مارس الجاري.

يأتي ذلك فيما أفاد مركز الأخبار البحريني على تويتر بتعافي 5 حالات إضافية من فيروس كورونا وإجمالي الحالات المتعافية 100.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول العربية لوقف انتشار الفيروس، دخل قرار إغلاق العاصمة الأردنية عمّان، صباح الخميس، حيز التنفيذ ضمن خطة مواجهة الفيروس.

وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت، الأربعاء، أنها ستغلق عمان وجميع المحافظات ومنع التنقل بينها، مع السماح بالتنقل داخلها للضرورة القصوى فقط، اعتباراً من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.

واستثنت القوات المسلحة في قرارها الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة لها والأجهزة الأمنية وحسب طبيعة العمل وذلك بهدف إدامة الحياة اليومية للمواطنين، فيما طلبت من المواطنين اتباع كل التعليمات في مختلف الأوقات.

ويأتي قرار الإغلاق بعد تفعيل قانون الدفاع في الأردن، لمواجهة فيروس كورونا.

وفي السودان، أعلنت السلطات عن فتح مطار الخرطوم 48 ساعة لاستقبال المواطنين العالقين، وسيسمح القرار بمغادرة رعايا الدول العالقين بالسودان، وعودة السودانيين العالقين بالخارج والذين سيخضعون للإجراءات الصحية.

وسيبدأ فتح مطار الخرطوم الدولي من اليوم الخميس على أن ينتهي السبت.

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هذا وأعلنت الجزائر تسجيل 10 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 82، مع تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 8، بحسب ما أفادت به قناة "النهار" الجزائرية.

وأكد المغرب أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في مواجهة فيروس كورونا، ودعا المواطنين إلى البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى.

وقال وزير الصحة المغربي إن بلاده خصصت 44 مستشفى لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، مع 32 مركزا طبيا لتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة.

وليل الأربعاء، أعلن المغرب تسجيل 5 حالات إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع، الخميس، إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 58 حالة.