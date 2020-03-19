إجراءات كورونا تعطل الحياة العامة بدول عربية عدة

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول العربية لوقف انتشار فيروس كورونا، دخل قرار إغلاق العاصمة الأردنية عمّان، صباح الخميس، حيز التنفيذ ضمن خطة مواجهة الفيروس.

وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت الأربعاء أنها ستغلق عمان وجميع المحافظات ومنع التنقل بينها، مع السماح بالتنقل داخلها للضرورة القصوى فقط، اعتباراً من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.

واستثنت القوات المسلحة في قرارها الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة لها والأجهزة الأمنية وحسب طبيعة العمل وذلك بهدف إدامة الحياة اليومية للمواطنين، فيما طلبت من المواطنين اتباع كل التعليمات في مختلف الأوقات.

ويأتي قرار الإغلاق بعد تفعيل قانون الدفاع في الأردن، لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما دخل لبنان في إجراءات العزل، حيث توقفت الملاحة الجوية والبحرية وأقفلت الحدود البرية لمواجهة كورونا. هذا وأغلقت الأجواء اللبنانية مع هبوط آخر طائرة في مطار رفيق الحريري الدولي منتصف ليل الأربعاء، وذلك تطبيقا لقرار الحكومة بغية الحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السودان، أعلنت السلطات عن فتح مطار الخرطوم 48 ساعة لاستقبال المواطنين العالقين، وسيسمح القرار بمغادرة رعايا الدول العالقين بالسودان، وعودة السودانيين العالقين بالخارج والذين سيخضعون للإجراءات الصحية.

وسيبدأ فتح مطار الخرطوم الدولي من اليوم الخميس على أن ينتهي السبت.

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وأعلن المغرب أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في مواجهة فيروس كورونا، ودعا المواطنين إلى البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأعلن وزير الصحة المغربي أن المغرب خصص 44 مستشفى لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، مع 32 مركزا طبيا لتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة.

وليل الأربعاء، أعلن المغرب تسجيل 5 حالات إصابة جديدة مؤكدة، ليصل مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب 54 حالة.