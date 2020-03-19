إصابة نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية بفيروس كورونا

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن يوشيرو موري رئيس أولمبياد طوكيو 2020 سبق وتقابل في العاشر من مارس مع نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية الذي اكتشف بعد ذلك إصابته بفيروس كورونا.

وقال مسؤول في مكتب موري إن رئيس أولمبياد طوكيو لم يخضع لكشف فيروس كورونا إذ لم تظهر عليه المتطلبات اللازمة لفعل ذلك كما أنه لا توجد أي أعراض للمرض.

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وحضر موري، البالغ عمره 82 عاما، وكوزو تاشيما نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية اجتماعا متعلقا بكأس للرجبي في العاشر من مارس. وخضع تاشيما لاختبار للكشف عن فيروس كورونا يوم الثلاثاء وجاءت النتيجة إيجابية.

وأوضح جون كوسوموتو، المتحدث باسم اللجنة المنظمة لكأس العالم للرجبي، أن الاجتماع حضره 60 شخصا وأن موري كان يجلس على بعد عشرة أمتار من تاشيما على الجانب الآخر من الطاولة.

وتزداد الشكوك بشأن إمكانية إقامة أولمبياد طوكيو كما هو مخطط بسبب عدم وضوح الرؤية من جراء انتشار فيروس كورونا، لكن مسؤولي البطولة والحكومة اليابانية أكدوا انطلاقها في موعدها وأنها ستقام بحضور الجماهير.