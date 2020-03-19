فرنسا: 108 وفيات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أودى وباء كورونا المستجد في فرنسا بحياة 108 مصابين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 372 وفاة، وفق المدير العام للصحة.

وقال جيروم سولومون إن "عدد الإصابات يتضاعف كل أربعة أيام"، مضيفا أن الفيروس ينتشر في فرنسا "بسرعة وبشكل مكثف".

وفي وقت يجتاح العالم هلع ناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة للحد من انتشار كورونا.

موضوع يهمك أثبتت دراسة أن فيروس كورونا المستجد أدى إلى وفاة 1.4% من الأشخاص الذين أصيبوا به في مدينة ووهان الصينية (البؤرة التي... بارقة أمل.. نسبة الوفيات بكورونا في ووهان 1.4% فقط صحة

وقال ماكرون في كلمة له مساء الاثنين: "سننشر الجيش في مناطق تفشي الفيروس بفرنسا"، مضيفاً أن "فضاء شينغن سيعلق والحدود ستغلق للحد من كورونا".

وأردف ترمب: "قررت الحد من تنقلات المواطنين لمدة 15 يوماً للحد من كورونا"، مشدداً: "سنعاقب من يخل بهذا القرار. التنقل غير الضروري في فرنسا ممنوع تحت طائلة العقوبة".

كما أضاف ماكرون أن "التنقلات في فرنسا ستكون فقط لقضاء الأمور الضرورية"، مشيراً: "نحن في حرب ضد فيروس كورونا، وفرنسا في ظروف صعبة بسبب تفشيه".

إلى ذلك أوضح أن "أولوية توزيع وسائل الوقاية ستكون للأطباء والفرق الطبية".

وطلب من مواطنيه تقديم تضحيات بالعمل على وقف انتشار كورونا، قائلاً: "كلما عملنا معاً بسرعة سننتصر على كورونا. لا يجب أن نميل للفوضى في مواجهة الفيروس".

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه لن يترك أي مواطن فرنسي من دون موارد. وأنه سيتم تعليق دفع فواتير الكهرباء والماء والغاز بسبب كورونا.

كما لفت إلى أنه قرر تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية بسبب كورونا.