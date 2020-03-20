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إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة بسبب كورونا

المصدر: دبي - العربية.نت
من الدوحة (رويترز)
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أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة بسبب مئات الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت العفو الدولية أن أماكن العمال في قطر مكتظة وتنقصها خدمات المياه والصرف الصحي.

إلى ذلك، أكدت المنظمة أن العمال في قطر أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس.

كان وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو قال لرويترز الأربعاء الماضي، إن الخطوط الجوية القطرية استغنت بشكل مفاجئ عن نحو 200 موظف فلبيني في قطر هذا الأسبوع، مع إجبار تفشي فيروس كورونا الناقلة الشرق أوسطية على خفض الرحلات الجوية.

وأضاف الوزير "المُلحق المعني بالعمل لدينا تلقى تعليمات صارمة لتحديد السبب الحقيقي لقرار الإدارة الاستغناء عنهم على أساس عدم الحاجة".

ولم ترد الخطوط الجوية القطرية على طلب للتعقيب.

ونشرت إيه.بي.إس-سي.بي.إن تقريرا عن تسريح الموظفين في وقت سابق. وقالت إن الموظفين الفلبينيين، وبينهم مهندسون وعاملو صيانة، تم تسريحهم أمس الثلاثاء.

وذكر التقرير أن موظفين آخرين فقدوا وظائفهم أيضا، لكنه لم يكشف تفاصيل أخرى.

وكانت الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة قد حذرت من أنها ستسجل ثالث خسارة على التوالي خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي هذا الشهر، قبل أن يضرب تفشي الفيروس الطلب العالمي على السفر.

وتفرض قطر متطلبات دخول صارمة لمنع انتشار المرض الذي أصاب المئات في البلد الخليجي. وجميع الأجانب ممنوعون من الدخول، وخفضت شركة الطيران عدد الرحلات إلى عدة وجهات.

كلمات دالّة

#الدوحة, #قطر, #العفو_الدولية, #كورونا
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