الجيش الإيطالي يفرض العزل بالقوة لحصار كورونا

قال رئيس منطقة لومبارديا الإيطالية اليوم الجمعة إن الحكومة وافقت على نشر الجيش في منطقته لفرض العزل في إطار مكافحة فيروس كورونا الذي يتسارع انتشاره هناك.

وقال أتيليو فونتانا خلال مؤتمر صحفي "تمت الموافقة على (طلب الاستعانة بالجيش).. سيجري نشر 114 جنديا في أنحاء لومبارديا.. لا يزال هذا العدد قليلا جدا لكنها خطوة إيجابية".

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وطلبت لومبارديا من الحكومة تشديد القيود المطبقة بالفعل التي تشمل إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات العامة.

وأضاف فونتانا، دون ذكر أرقام، أن العدوى تواصل الانتشار في لومبارديا التي سجلت أعلى عدد من الوفيات بالفيروس في إيطاليا.

وقال "للأسف لا نشهد أي تغير في اتجاه الأرقام الآخذة في الزيادة".

يذكر أن عدد الوفيات حول العالم بلغ أكثر من 10 آلاف، مع تسجيل عدد جديد من الإصابات. وفي حين ارتفع عدد المصابين حول العالم إلى 244526، تعافى منهم 87407 أشخاص، لم يسجل البر الصيني لليوم الثاني على التوالي أي إصابة "محلية" جديدة.