الصحة المصرية: 7 وفيات و256 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 256 إصابة، بعد تسجيل 46 حالة جديدة، فيما أحصت 7 وفيات.

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 42 حالة.

وكشفت عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج، ومن جنسيات مختلفة ،و42 مصريا من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها، والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة.

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وأشارت الصحة المصرية إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عاماً من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل، ليصبح عدد حالات الوفاة 7 حالات.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل.