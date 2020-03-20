بريطانيا.. إغلاق المقاهي والمحال والمطاعم بسبب كورونا

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، التسوق بشكل عقلاني في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأمر رئيس الوزراء البريطاني بإغلاق المقاهي والحانات والمطاعم في أنحاء البلاد اعتبارا من مساء اليوم الجمعة ولأجل غير مسمى للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.

موضوع يهمك قال مصدر اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا قفز بنحو 380 حالة خلال يوم... أكثر من 5 آلاف قضوا بكورونا.. الوباء يوجع أوروبا العرب و العالم

وقال جونسون للصحافيين في داونينغ ستريت "نطالب المقاهي والحانات والمطاعم بإغلاق أبوابها الليلة في أسرع وقت ممكن وألا تُفتح غدا". وأضاف "ولكن للتوضيح يمكنهم الاستمرار في توفير خدمات التوصيل للمنازل".

وتابع "ربما يكون هناك‭‭‭ ‬‬‬ما يجذب بعض الأشخاص للخروج الليلة وأقول لهؤلاء.. أرجوكم لا تفعلوا ذلك".

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية اليوم الجمعة إن 39 شخصا آخرين توفوا في انجلترا بعدما جاءت نتائج فحوصهم إيجابية لفيروس

كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الوفاة المؤكدة في البلاد إلى 167.

وقال وزير المالية ريشي سوناك إن الحكومة ستدفع تعويضات للشركات التي تضررت من تفشي الفيروس حتى لا يتم تسريح العاملين.‭‭‬‬‬‬‬

إلى ذلك، أحصيت أكثر من 250 ألف إصابة بوباء كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشاره، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية الجمعة قرابة الساعة 17,00 ت غ.

وأحصيت 256,296 إصابة و11,015 وفاة في 163 بلدا ومنطقة، خصوصا في الصين (80,976 إصابة منها 3248 وفاة) التي شكلت مهد الوباء، وفي إيطاليا (47,021 إصابة منها 4032 وفاة) التي سجلت أكبر عدد من الوفيات.