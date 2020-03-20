ترمب يستعيض عن قمة مجموعة الـ 7 بمؤتمر عبر الفيديو

أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ألغى قمّة مجموعة السبع التي كانت مقرّرة في حزيران/يونيو في كامب ديفيد، بسبب وباء كورونا المستجدّ.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة جود دير إنّ "قمّة قادة مجموعة السبع، التي كان مقررا أن تستضيفها الولايات المتحدة في كامب ديفيد في حزيران/يونيو، ستُعقَد عبر (تقنية الاتصال) بالفيديو".

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وخلال اجتماع هو الأوّل لهم الإثنين عبر هذه التقنيّة، قال القادة إنّهم مصمّمون على تعبئة جميع أدوات السياسة الاقتصاديّة المتاحة لهم، من أجل دعم "العمال والشركات والقطاعات الأكثر تضررا".

وقال البيت الأبيض إنّ اجتماعات أخرى ستُعقَد عبر الفيديو في نيسان/أبريل وأيار/مايو، من أجل مواصلة "التنسيق الوثيق" بين الدول السبع.

وخلال اتّصال هاتفي الخميس، أبدى ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تصميمهما على العمل معًا "بشكل وثيق" في مواجهة الوباء، بحسب البيت الأبيض.

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس عن موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية السريعة على اعتماد دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد، كان مخصصا للملاريا، موضحا أنه سيتم صرف هذا الدواء بوصفة طبية قريبا إلى مجموعات كبيرة.

وفي تطور عاجل، أحصى معهد جونز هوبكينز الأميركي أكثر من 10 آلاف إصابة بالفيروس، و154وفاة في الولايات المتحدة.

هذا وتوقع ترمب أن يكون الدواء المذكور متاحا للجميع بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى إنجاز عملية طبية سريعة كانت تستغرق عادة سنوات طويلة.