كورونا يتغول.. أكثر من ربع مليون إصابة حول العالم

أحصيت أكثر من 250 ألف إصابة بوباء كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشاره، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية الجمعة قرابة الساعة 17,00 ت غ.

موضوع يهمك في ظل استمرار فيروس كورونا في تغوله وتمدده، حتى تجاوزت قائمة المصابين حول العالم ربع مليون، وأكثر من 10 آلاف وفاة،... أسئلة لا يمكن إلا أن تطرحها عن كورونا.. وهذه أجوبتها صحة

وأحصيت 256,296 إصابة و11,015 وفاة في 163 بلدا ومنطقة، خصوصا في الصين (80,976 إصابة منها 3248 وفاة) التي شكلت مهد الوباء، وفي إيطاليا (47,021 إصابة منها 4032 وفاة) التي سجلت أكبر عدد من الوفيات.

إلى ذلك حذر مسؤول في منظمة الصحة العالمية من التجمعات الحاشدة في إيران والشرق الأوسط، لافتا إلى أن هذه التجمعات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المرض وانتشاره، ويجب على الناس اتباع تعليمات السلطات.

وفي إيطاليا، أودى وباء كورونا المستجد بـ627 شخصا في الساعات الـ24 الأخيرة في عدد قياسي جديد يرفع حصيلة الوفيات إلى أكثر من أربعة آلاف في هذا البلد الأكثر تضررا في العالم، وفق ما أعلن الدفاع المدني الجمعة.

وسجلت في منطقة لومبارديا في شمال البلاد 381 وفاة إضافية (2549 وفاة إجمالا).

في كامل البلاد، تم إحصاء ستة آلاف إصابة جديدة وهو عدد غير مسبوق.