للحد من كورونا.. جلسات محاكمة في الهواء الطلق بكينيا

استمع قضاة يرتدون قفازات إلى طلبات بالإفراج عن متهمين بكفالة، الجمعة، في وقت عقدت فيه المحكمة العليا في كينيا جلسات استماع خارج المبنى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال هام لاجات، المحامي بالمحكمة العليا، الذي تقدم بطلب للإفراج عن حارس أمن متهم بقتل طالب في شجار "إنها العدالة تحت الشجر". وأضاف "من حق كل شخص أن ينال فرصة المشاركة في الكفاح من أجل الحصول على حقه".

وأعلن القضاء في كينيا يوم الأحد، أن المحاكم ستقلص أنشطتها لمدة أسبوعين "لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار الفيروس". وعُقدت جلسات استماع للقضايا الخطيرة فقط، فيما عُلقت كل جلسات الاستئناف والاستماع في القضايا الجنائية والمدنية، كما فُرض حظر على سفر العاملين بالقضاء إلى الخارج.

وتعني المخاوف من الأوضاع الصحية في السجون المكتظة بالنزلاء أن السجناء لن يحضروا أيضا جلسات المحاكمة.

وسجلت كينيا سبع حالات إصابة بالفيروس لكنها وضعت قيودا صارمة تشمل حظر دخول الأجانب من الدول التي سجلت حالات إصابة.