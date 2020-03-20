لليوم الثاني.. لا إصابات محلية جديدة بكورونا في الصين

لليوم الثاني على التوالي لم يسجل بر الصين الرئيسي أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، في حين ارتفع عدد الإصابات اليومية بين مسافرين جاؤوا إلى البلاد ليبلغ مستوى قياسيا جديدا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي سجل 39 إصابة مؤكدة جديدة يوم الخميس، جميعها بين وافدين قدموا إلى البلاد.

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وقالت السلطات الصحية اليوم الجمعة إنه من ضمن الإصابات الجديدة بين الوافدين 14 حالة في قوانغدونغ وثماني إصابات في شنغهاي وست حالات في بكين.

ولم تشهد مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي وبؤرة انطلاق المرض، أي حالات جديدة لليوم الثاني.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على بر الصين الرئيسي إلى 80967 حالة.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس في بر الصين الرئيسي 3248 حتى نهاية يوم الخميس بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق.

وتراجع عدد الوفيات في الصين بشكل مستمر خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما فرضت الدولة حظرا محكما على مدينة ووهان، تزامن مع إجراءات صحية مشددة.