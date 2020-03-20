مصر.. إلغاء امتحانات نهاية العام لهذه الصفوف

صرح وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، الخميس، أن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهوداً كبيراً خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق نظام "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت فيه الوزارة على مدار السنوات الماضية، وأن الآن هو الوقت المناسب للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حالياً من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري لمساعدة الطلاب على المذاكرة، وتضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال وصولاً إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الاطلاع عليها.

وأكد شوقي أن هذا الموقع يضم محتوى علميا رقميا هائلا لكافة المراحل التعليمية، فضلاً عن استخدام الوسائط المتعددة منها الفيديو، والصور، والأفلام الوثائقية، وذلك لتوفير الشرح للدروس المختلفة، فضلاً عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضاً محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد.

وأشار شوقي أن الطلاب يمكنهم الدخول على المكتبة الإلكترونية من خلال الموبايل أو أجهزة الكمبيوتر بدون أي عوائق، مشيراً أن الوزارة وفرت أيضاً بديلاً آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون.

وأوضح أنه تم أيضاً توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة.

وأشار أن هناك بعض القرارات الخاصة بامتحانات الطلاب في نهاية العام وهي:

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8 قرارات

سيتم تطبيق نظام التعليم الجديد، على مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، والنظام الجديد سيكون من خلال إعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.

لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي، والاكتفاء بعمل بحث لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحاً للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهران بدءاً من اليوم، وذلك من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي.

وفيما يخص الشهادات العامة والديبلومات الفنية، سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما تم إعلانه في الجداول، وذلك مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

كما سيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي للصفين الأول والثاني الثانوي، والذي كان مقرراً عقده يوم 22 من مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 إبريل 2020، يؤديه الطلاب من المنزل، كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كتمرين أخير لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

كما سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على الكومبيوتر اللوحي من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وسيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحوث) للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من الصفين الأول والثاني الثانوي مثل الطلبة في سنوات النقل.

وأضاف أنه سيتم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات (البحث) وعدم إجراء امتحانات مع الطلاب المصريين في الخارج، وذلك نظرًا لظروف الدول المقيمين بها.

وفي نهاية كلمته، أكد طارق شوقي، أنه لا نية لحذف أجزاء من المنهج، مطالبًا أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بضرورة الاعتماد على المناهج التي تبثها الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية والمنصة الرقمية وعدم الاعتداد بأي مصدر آخر، وذلك حفاظًا على أبنائنا الطلاب.