السعودية: 48 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 392

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16.

وقال إن متوسط أعمار المصابين هي 43 عاما.

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وجدد المتحدث باسم الصحة السعودية الدعوة للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مؤكدا أن المخالطة هي المسبب الأول حاليا للإصابة بكورونا.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

يذكر أن السعودية أعلنت، الجمعة، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من اليوم السبت.

وقال المصدر إن هذه الخطوة تأتي "استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على (كوفيد 19)، وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".