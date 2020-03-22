إسبانيا.. 394 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أكدت الحكومة الإسبانية الأحد تسجيل 394 حالة وفاة جديدة في إسبانيا بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ذكرت عدة وسائل إعلام إسبانية نقلا عن أحدث بيانات صحية متاحة أن إجمالي عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد اليوم الأحد ارتفع إلى 1720 من 1326 أمس السبت.

وأضافت التقارير أن عدد الحالات المسجلة للإصابة بالبلاد ارتفع اليوم الأحد إلى 28572 من 24926 أمس السبت.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية الأحد أن الحكومة الإسبانية تريد تمديد حالة الطوارئ، التي فرضتها لمدة 15 يوما لمواجهة فيروس كورونا الجديد، لمدة 15 يوما إضافية.

وتمنع حالة الطوارئ، التي فرضتها السلطات على مستوى البلاد في 14 مارس/آذار، الناس من الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى. وإسبانيا هي ثاني أكثر الدول الموبوءة بالفيروس في أوروبا.

ويحتاج تمديد حالة الطوارئ موافقة البرلمان لكن ذلك مسألة مضمونة بعد أن قال حزب المعارضة الرئيسي في إسبانيا إنه سيؤيد ذلك مما أعطى الائتلاف الحاكم ما يكفي من الأصوات لتأييد التمديد.

وأوضحت تقارير وسائل الإعلام أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث ناقش القرار مع زعماء الأقاليم خلال مؤتمر عبر رابط فيديو.

وصرح سانتشيث أمس السبت بأن الحكومة ستفعل كل ما يلزم لمكافحة كورونا وحذر من أن" الأسوأ لم يأت بعد" وأن البلاد بصدد أسابيع صعبة، لكنه لم يتناول مسألة تمديد الطوارئ.