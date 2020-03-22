الإصابات بكورونا تتعدى الـ150 ألفاً في أوروبا

تجاوزت أوروبا عتبة الـ150 ألف إصابة مسجّلة بفيروس كورونا المستجد، بينها أكثر من 53 ألفاً في إيطاليا، وفق تعداد أعدّته وكالة "فرانس برس" للأنباء اليوم الأحد عند الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش.

وأصبحت أوروبا، بتسجيلها ما لا يقل عن 152117 إصابة بينها 7802 حالة وفاة، القارة الأكثر تأثراً بالوباء، وتأتي بعدها آسيا (96669 إصابة بينها 3479 وفاة).

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إلا أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع الكامل بما أن عدداً كبيراً من الدول تكتفي بفحص الأفراد الذين تستدعي إصابتهم العلاج في المستشفى.

وسُجلت أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم منذ بداية انتشار الوباء في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب تعداد أعدته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية، الأحد، عند الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت غرينتش.

وأُصيب ما لا يقلّ عن 300097 شخصا بالمرض، من بينها 12895 حالة وفاة في 169 بلداً ومنطقة، خصوصاً في الصين (81054 إصابة بينها 3261 وفاة) وهي منشأ المرض.