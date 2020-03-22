الصحة الأميركية تجيز اختبارا تشخيصيا لكورونا بـ45 دقيقة

في تطور إيجابي في مجال مواجهة فيروس كورونا، أعلنت منظمة إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" FDA موافقتها على فحص جديد لكورونا يكشف وجود الفيروس في 45 دقيقة تقريباً، مضيفة أن شحن هذه الاختبارات سيبدأ الأسبوع المقبل.

وحصرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إجراء هذا الاختبار في المقام الأول بالمستشفيات وأقسام الطوارئ، على أن يتم السماح باعتماده في "مراكز رعاية المرضى"، بما في ذلك عيادات الأطباء لاحقا.

وبحسب شبكة "سي إن إن" CNN فإن الاختبارات ستبدأ في الأسبوع المقبل.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

يأتي هذا في وقت تزداد الطلبات على المعدات في المراكز الصحية وحاجة الأطباء إلى اختبار تشخيصي يعطي نتائج أولية بوقت سريع، ما يوفر الوقت ويخفف الضغوط.

موضوع يهمك كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية الأحد أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 1685 بعد وفاة 129 شخصاً خلال... خلال 24 ساعة.. 129 وفاة بكورونا في إيران إيران

يأتي ذلك فيما سُجلت أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في العالم منذ بداية انتشار الوباء، بحسب تعداد أعدته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية الأحد عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.

وأُصيب ما لا يقلّ عن 300097 شخصا بالمرض من بينها 12895 حالة وفاة في 169 بلداً ومنطقة، خصوصاً في الصين (81054 إصابة بينها 3261 وفاة) وهي منشأ المرض، وإيطاليا (53578 إصابة) الدولة الأكثر تأثراً بالفيروس مع 4825 وفاة.

إلا أن هذا العدد لا يعكس الواقع الكامل كون عدد كبير من الدول تكتفي بفحص الأفراد الذين تستدعي إصابتهم عناية بالمستشفى.