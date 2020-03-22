الصين تحول الطائرات الدولية المتجهة لبكين إلى مطارات أخرى

قالت إدارة الطيران المدني في الصين، اليوم الأحد، إن جميع الرحلات الجوية الدولية المقرر وصولها إلى بكين سيتم تحويلها إلى مطارات أخرى عند دخولها البلاد اعتباراً من غد الاثنين، في الوقت الذي تعزز فيه البلاد إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت إدارة الطيران إن الرحلات الدولية القادمة إلى بكين ستهبط في واحد من 12 مطاراً مخصصة لذلك حيث سيتم فحص الركاب. وأضافت أن الركاب الذين يتأكد خلوهم من أي أعراض للفيروس سيسمح لهم بعد ذلك بالعودة إلى الطائرة التي ستنقلهم إلى بكين.

إصابة محلية واحدة و45 مستوردة

وأعلنت الصين اليوم عن 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالة عدوى واحدة من داخل أراضيها بعد ثلاثة أيام من عدم تسجيل أي حالة "محلية".

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وتحاول الصين التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بشكل رئيسي تفادي عودة وباء "كوفيد 19" إلى أراضيها من جديد عبر الخارج.

وسجلت الحالة المحلية في مقاطعة غوانغ دونغ في جنوب الصين، ومصدرها حالة "مستوردة" من الخارج، بحسب السلطات الصحية المحلية.

وتؤكد الصين تسجيل ما مجمله 314 إصابة جراء انتقال العدوى من أشخاص جاؤوا من خارج البلاد.

وتفرض على كل وافد إلى الصين من أي بلد حجراً صحياً لمدة 14 يوماً.

وبدأت الحياة بالعودة إلى طبيعتها ببطء في مقاطعة هوبي ومدينة ووهان بؤرة الفيروس. ولم تسجل في هذه المنطقة أي إصابة جديدة الأحد.