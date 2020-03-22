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بريطانيا تخشى تكرار سيناريو كورونا الإيطالي خلال أسبوعين

المصدر: دبي - قناة العربية
بوريس جونسون
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ونقلت صحيفة "ذا صنداي تلغراف" The Sunday Telegraph عن جونسون قوله "إنّ تسارع وتيرة الإصابات والوفيات يُحمِّلُ هيئة الصحّة الوطنية فوق طاقتها".

وأضافت الصحيفة أنّ جونسون أمر الأطباء بإعطاء الأولوية للمرضى الذين لديهم أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة.

من بريطانيا من بريطانيا

كما حثّ الناس بشدّة على البقاء في منازلهم من أجل إنقاذ "الآلاف من الأرواح" وفق تعبيره.

وطلبت الحكومة البريطانيّة، الأحد، من 1,5 مليون شخص يعيشون في البلاد ويُعتبرون الأكثر ضعفاً حيال فيروس كورونا المستجد، أن يُلازموا منازلهم لمدّة 3 أشهر.

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وقالت الحكومة في بيان إنّ "ما يصل إلى 1,5 مليون شخص في إنجلترا حدَّدتهم خدمة الصحّة العامّة على أنّهم معرّضون بشدّة لأمراض خطيرة إذا أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ، سيتعيّن عليهم البقاء في المنزل لحماية أنفسهم".

وسيتمّ تخصيص خطّ هاتفي لمساعدة من هم في أمسّ الحاجة إليه، كما سيكون ممكناً توصيل أدوية وأغراض إلى منازل الأشخاص المعزولين.

وأسفر وباء كورونا المستجد عن وفاة 12 ألفاً و725 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر بحسب إحصاء لوكالة "فرانس برس" يستند إلى معطيات رسمية حتى الساعة 17:10 بتوقيت غرينتش السبت.

كلمات دالّة

#بريطانيا, #كورونا, #جونسون, #فيروس_كورونا
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