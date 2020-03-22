جامعة هوبكنز: وفاة أكثر من 13 ألفاً بفيروس كورونا

قالت جامعة "هوبكنز" في الولايات المتحدة الأميركية والتي تتابع آخر تطورات وباء كورونا، اليوم الأحد، إن أكثر من 13 ألف شخص توفوا بالفيروس حول العالم.

وأضافت أن عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم يصل إلى 307 آلاف، تعافى منهم أكثر من 93 ألفا.

وذكرت أن عدد المتوفين حتى الآن هو 13048 شخصا. وبحسب الأرقام التي نشرتها الجامعة فإن 93 ألفا من بين العدد الإجمالي للمصابين شفوا من الفيروس.

وتوضح البيانات والأرقام توزع المصابين في مختلف أنحاء العالم، أن عدد المصابين في الصين بلغ 81345 مصابا، تليها إيطاليا حيث تم تسجيل 53578 مصابا، وفي المركز الثالث الولايات المتحدة بـ26747 مصابا.

وفي قائمة العشر دول الأكثر تضررا (بعد الدول الثلاث) من تفشي فيروس كورونا هي إسبانيا ثم ألمانيا تأتي بعدها إيران، ثم فرنسا، وتليها كوريا الجنوبية ثم بريطانيا.

أما من حيث الوفيات من جراء كورونا فقد تم تسجيل أكبر عدد منها في إيطاليا، حيث توفي 4825 شخصا، تليها الصين حيث تم تسجيل 3144 حالة وفاة حتى الآن، وفي المرتبة الثالثة إيران بعدد وفيات بلغ 1556 شخصا.