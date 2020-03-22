حجر صحي كامل على الضفة الغربية لمدة 14 يوما

قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأحد فرض الحجر الصحي على سكان الضفة الغربية لمواجهة فيروس كورونا.

وبموجب القرار، يُحظر خروج سكان الضفة الغربية من بيوتهم تطبيقا للحجر الالزامي لمدة 14 يوما اعتبارا من الساعة 2000 بتوقيت غرينتش اليوم.

وحث رئيس الوزراء الفلسطيني جميع المواطنين على "البقاء في منازلهم".

واستثنى القرار "المرافق الصحية والطواقم الطبية والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة".

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، الجمعة، عن شفاء 17 مصابا بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنهم من بين الحالات الأولى التي تم تشخيصها بالمرض في الضفة الغربية.

كما أضافت أنه تم التأكد من خلو 19 شخصا من المخالطين للمصابين كان يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وكانوا في الحجر الصحي أيضا. وسيخضعون للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.

موضوع يهمك أعلن المغني الكندي الشاب ليني كيم السبت أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، داعيا محبيه إلى إظهار "مسؤولية اجتماعية" واحترام... مغنٍ كندي مصاب بكورونا.. "الفيروس عنيف للغاية" ثقافة وفن

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، وشملت اتخاذ الإجراءات تعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات لمدة شهر، وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة.

وأغلقت المساجد والكنائس في مدينة بيت لحم ضمن هذه الإجراءات الاحترازية، التي شملت عزل المدينة عن بقية أنحاء الضفة.

كما أغلقت السلطة الفلسطينية معبر الكرامة الذي يربط الأراضي الفلسطينية بالأردن.