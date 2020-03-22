العرب يواجهون كورونا.. 13 إصابة في قطر وعُمان تعلن خطة

أكدت وكالة الأنباء القطرية على تويتر، مساء الأحد، نقلا عن وزارة الصحة، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في قطر، فيما أعلن الأردن عن تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا ليرفع العدد إلى 112.

كما أفادت وزارة الصحة القطرية بتسجيل 6 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 33 حالة.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطنة عمان، الأحد، عن إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وشملت الإجراءات تقليص عدد الموظفين في مقرات العمل بما لا يزيد على 30%، ومنع التجمعات في الأماكن العامة واتخاذ إجراءات مناسبة بحق المخالفين، وإغلاق كافة محلات الصرافة، ووقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها.

وأيضا كشفت وزارة الصحة العمانية، الأحد، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" لمواطنين مرتبطين بالمخالطة لقريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج، بحسب ما أفادت الوزارة على "تويتر". وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 55 حالة، وارتفاع حالات التشافي إلى 17 حالة.

حالة وفاة في البحرين

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 51 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها من إيران إلى البحرين ضمن خطة الإجلاء.

وأفادت وزارة الصحة البحرينية أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حالياً، فيما عدا 3 حالات تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

من جهته، أعن فريق إدارة أزمة كورونا في مملكة البحرين، أنه سيتم استدعاء متطوعين بخبرات طبية للمشاركة في مواجهة الوباء.

كما أكد تخصيص مبلغ 4.3 مليار دينار بحريني كحزمة اقتصادية لمواجهة آثار الوباء، مشدداً على أن "كافة المواد التموينية والدوائية متوفرة ولا حاجة للجوء للتخزين".

وفي وقت سابق من اليوم، كانت وزارة الصحة البحرينية قد أعلنت عن تعافي 24 حالة إضافية من فيروس كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليرفع إجمالي الحالات المتعافية في البحرين إلى 149 حالة.

شفاء 12 في الكويت

من جهتها، أكدت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، شفاء 12 حالة من فيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 30 حالة.

وقالت الصحة الكويتية، خلال مؤتمرها الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل 188 حالة، مضيفة أنها ستتخذ الكثير من القرارات الجريئة للحد من الفيروس.

وكان وزیر الصحة الكویتي، الشیخ الدكتور باسل الصباح، أعلن في وقت سابق، شفاء 3 حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد "كوفید-19"، ھم مواطن ومواطنة كویتیان، والثالثة مقیمة إسبانیة، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 30 حالة.

62 إصابة جديدة في الجزائر

وإلى ذلك، كشفت وزارة الصحة المغربية، الأحد، عن تسجيل4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وارتفاع الإجمالي إلى 108 حالات.

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وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة اليوم رصد 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 201 حالة.

وذكرت الوزارة أن 110 حالات سُجلت في منطقة البليدة جنوبي العاصمة.

وكان وزير الصحة الجزائري قد أعلن في وقت سابق، أن هناك ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وانتشارا في أكثر من 17 ولاية، مؤكدا أن الجزائر دخلت المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا.

وفي تونس، نقل مراسل العربية والحدث عن وزارة الصحة إعلانها عن 3 وفيات جديدة بسبب كورونا.

دوريات في لبنان لفرض إجراءات الوقاية

وفي لبنان، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الحالات إلى 248.

وكانت الوكالة نقلت عن الأمن العام تسيير دوريات على كامل الأراضي اللبنانية بداية من صباح اليوم للتأكد من التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من كورونا. كما ناشدت طوافات الجيش سكان البقاع عبر مكبرات الصوت التزام منازلهم.

أما في الأراضي الفلسطينية، تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 59 إصابة شفي منها 17 حالة لتكون الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين 42 إصابة.