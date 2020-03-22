فيروس كورونا.. عُمان تسجل إصابات جديدة

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (٣) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لمواطنين مرتبطة بالمخالطة لقريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج. وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٥٥) خمساً وخمسين حالة. وارتفاع حالات التشافي إلى (١٧) حالة@OmanVSCovid19 pic.twitter.com/JpA5vsvqOD — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) March 22, 2020

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأحد، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" لمواطنين مرتبطين بالمخالطة لقريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج، بحسب ما أفادت الوزارة على "تويتر".

وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 55 حالة، وارتفاع حالات التشافي إلى 17 حالة.

يأتي ذلك فيما أعلن وزیر الصحة الكویتي، الشیخ الدكتور باسل الصباح، في وقت سابق، شفاء 3 حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد "كوفید-19"، ھم مواطن ومواطنة كویتیان، والثالثة مقیمة إسبانیة، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 30 حالة.