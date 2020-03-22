أكثر من 14 ألف وفاة بكورونا في العالم.. ثلثها في إيطاليا

تم تسجيل نحو أربعة عشر ألف وخمسمئة وفاة بكورونا في العالم، ثلثها في إيطاليا، وفق آخر الإحصائيات.

وتزايدت وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد، الأحد، بعد أن أعلنت عدة دول عن حالات جديدة، ما أدى لتزاحم في مستشفيات بعض المناطق ووضع أسرة إضافية، وزيادة الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

وبحسب حصيلة وضعتها فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية الأحد، تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 13444 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر .

موضوع يهمك أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، الأحد، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى... الصحة السعودية: 119 إصابة جديدة بكورونا بسبب المخالطة السعودية

وتم تسجيل أكثر من 308130 إصابة رسميا في 170 بلدا منذ بدء تفشي الوباء. وهذا العدد المحصي رسميا لا يعكس سوى جزء من الإصابات الفعلية بما أن دولا عديدة لم تعد تفحص إلا الحالات الواجب نقلها إلى المستشفى.

ومنذ آخر تعداد ، سجلت 1700 ووفيتان و28674 حالة جديدة في العالم.

وفي سويسرا، قالت وزارة الصحة إنها سجلت أكثر من 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من يوم السبت إلى الأحد، مما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 7014 و60 حالة وفاة على الأقل ارتفاعا من 56 في اليوم السابق.

وسجلت مقاطعة تيسينو أشد مقاطعات سويسرا تضررا بالمرض والواقعة على الحدود مع إيطاليا 918 حالة إصابة، و28 حالة وفاة، نقلا عن رويترز.

كما حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، من أن انتشار فيروس كورونا في البلاد "يتسارع"، فيما طلبت الحكومة البريطانيّة من 1,5 مليون شخص يعيشون في البلاد ويُعتبرون الأكثر ضعفاً حيال الفيروس، أن يُلازموا منازلهم لمدّة 12 أسبوعاً.

وجاء تحذير جونسون وسط تزايد النقاش حول ما إذا كان السكان يأخذون على محمل الجد التحذيرات بوجوب التباعد الاجتماعي، وما إذا كان يجب على الحكومة فرض قيود أكبر.

هذا وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا التي أعلنت عن أول وفاة جراء كوفيد-19 في نهاية شباط/فبراير، 4825 وفاة لـ53578 إصابة.

وأعلنت السلطات الإيطالية أن 6072 شخصا شفوا.

وأحصت الصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الفيروس نهاية كانون الأول/ديسمبر 81054 حالة (46 حالة جديدة بين السبت والأحد) منها 3261 وفاة (6 جديدة) وشفاء 72244 شخصا.

والدول الأكثر تضررا بعد إيطاليا والصين هي إسبانيا مع 1720 وفاة من 28572 إصابة وإيران مع 1685 وفاة (21638 حالة) وفرنسا مع 562 وفاة (14459 حالة) والولايات المتحدة مع 340 وفاة (26747 حالة).

ومنذ السبت، أعلنت كل من كوسوفو وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ورومانيا وتشيلي وقبرص عن أول وفاة بسبب الفيروس على أراضيها.

وأعلنت أنغولا وغزة وتيمور الشرقية وأوغندا وإريتريا عن أولى الإصابات.

والأحد في الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش سجلت في أوروبا 152117 حالة (7800 ووفيتان) وآسيا 96669 حالة (3479 وفاة) والولايات المتحدة وكندا 28077 حالة (359 وفاة) والشرق الأوسط 24656 حالة (1710 وفيات) وأميركا اللاتينية والكاريبي 4000 وحالة (49 وفاة) وأوقيانيا 1417 حالة (7 وفيات) وإفريقيا 1193 حالة (38 وفاة).

ووضعت هذه الحصيلة استنادا إلى أرقام جمعتها مكاتب فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.

وتستمر عمليات الإغلاق وحظر التجول في جميع أنحاء العالم وسط محاولات احتواء تفشي العدوى قبل أن تطغى على أنظمة الرعاية الصحية.

وفي كوريا الجنوبية، قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8897.

وأظهر العدد الإجمالي اليومي استمرار الاتجاه النزولي في حالات الإصابة الجديدة على الرغم من حدوث قفزة طفيفة يوم السبت.

حظر تجول

وأعلنت الهند فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة الأحد للحد من فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل سريع في البلاد حيث تم حتى الآن تسجيل 315 حالة إصابة بالمرض.

وحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في كلمة للشعب على تويتر قبل دقائق من إعلان فرض حظر التجول "فلنكن جميعا جزءا من هذا الحظر الذي سيضيف قوة كبيرة لمكافحة خطر كوفيد-19. وأضاف أن "الخطوات التي نتخذها الآن ستساعدنا في الأيام القادمة".

أول وفاة في كولومبيا

أكدت وزارة الصحة في كولومبيا في ساعة متأخرة من مساء السبت أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا في الوقت الذي يواصل فيه هذا المرض انتشاره في شتى أنحاء العالم.



وقالت الوزارة إن الضحية رجل عمره 58 عاما وكان يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة قرطاجنة الساحلية. وأضافت الوزارة أن هذا الرجل" نقل في الرابع من مارس سائحين إيطاليين في سيارته وظهرت عليه أول أعراض بعد ذلك بيومين". وقالت إن الرجل كان يعالج من الضغط والسكري.

وعولج هذا المريض لأول مرة في 13 مارس آذار وتوفي بعد ذلك بثلاثة أيام. وقال البيان إن اختبارين لكشف الكورونا أثبتا عدم إصابته بالفيروس ولكن أحدهما تم أخذه بطريقة غير صحيحة.



وأظهرت الاختبارات إصابة شقيقته وهي طبيبة كانت تعالجه وأحد الأشخاص الذين ركبوا معه في السيارة بالفيروس. وسجلت كولومبيا حتى الآن 210 حالات إصابة بكورونا.



وقف أنشطة إنتاجيّة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ليل السبت الأحد وقف "كلّ الأنشطة الإنتاجيّة" التي لا تُعتبر ضروريّة بالنسبة إلى تأمين السلع الأساسيّة للسكّان.

وسجلت إيطاليا السبت عددا قياسيا جديدا من الوفيات بفيروس كورونا في 24 ساعة بلغ 793، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 4825 وفاة في شهر واحد، وفق أرقام الدفاع المدني. وتعدّ إيطاليا التي شهدت بدء تفشي الفيروس قبل شهر، أكثر دولة متضررة في العالم.

كذلك، أحصت السلطات الإيطالية 6557 إصابة جديدة بالوباء في عدد قياسي آخر يثير القلق.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية الأحد إن الفلبين سجلت 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل حالات الإصابة بها إلى 380 حالة. وأعلنت الفلبين أيضا ست حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25.

وفي بنما، قالت السلطات الصحية السبت إن شخصين آخرين توفيا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء هذا الفيروس في بنما إلى ثلاثة.

وتأكد إصابة 245 شخصا بالفيروس في بنما حتى يوم السبت ارتفاعا من 200 يوم الجمعة حسبما قالت لورديس مورينو المدير العام لعلم

الأوبئة.

وأعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في ساعة متأخرة من مساء السبت فرض حظر التجول لمدة 30 يوما ردا على تفشي فيروس كورونا.

نائبان مشتبه بإصابتهما

وفي أفغانستان، سجلت الأحد، عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما تفرض سلطات البلد الذي مزقته الحرب قيودا على حركة المدنيين.

وقال وزير الصحة الأفغاني فيروز الدين فيروز، إن 97 عينة خضعت للفحص في الساعات الأربع والعشرين الماضية وجاءت نتائج عشر منها إيجابية.

وأضاف أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ارتفع إلى 34 ، وأن هناك نائبين بين الحالات المشتبه في إصابتها وتخضع العينتان الخاصتان بهما للفحص.

كورونا والتجمعات الدينية

ونشرت ماليزيا الجيش الأحد لتطبيق قيود تستمر أسبوعين على التنقلات فيما سجلت البلاد أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة جنوب شرق آسيا أغلبها له علاقة بتجمع ديني حاشد.



وأعلنت البلاد تسع وفيات و1183 إصابة بالفيروس حتى الآن. وسجلت منطقة جنوب شرق آسيا أكثر من 3200 إصابة مؤكدة في المجمل ومن بين البؤر الكبيرة الأخرى للمرض بالمنطقة تايلاند وإندونيسيا وسنغافورة والفلبين.

وفي سياق متصل، قال مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، الأحد، إن بلاده سجلت 64 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 514 والوفيات إلى 48. وأضاف أن تسعة مرضى تماثلوا للشفاء مما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 29.

رومانيا.. وأول وفاة

سجلت الحكومة الرومانية الأحد أول وفاة بفيروس كورونا في البلاد. وحالة الوفاة هي لرجل يبلغ من العمر 67 عاما كان مصابا بالسرطان في مرحلة متأخرة.

وسجلت رومانيا 367 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن وأعلنت حالة الطوارئ يوم 16 مارس/آذار.

وفي التشيك، أظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1047 حالة حتى صباح الأحد.

وقالت الوزارة إنها سجلت 158 إصابة جديدة السبت في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون شخص. وتعافى ستة أشخاص ولم تحدث وفيات. وفحص العاملون في القطاع الصحي 15584 شخصا حتى السبت.