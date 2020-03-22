كورونا يواصل تمدده ويحصد أكثر من 12 ألفاً حول العالم

أسفر وباء كورونا المستجد عن وفاة 12 ألفاً و725 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى معطيات رسمية حتى الساعة 17,10 ت غ السبت.

وسجل أكثر من 291 ألفا و420 إصابة في 165 بلدا ومنطقة، علما بأن هذا العدد لا يعكس الواقع الكامل كون عدد كبير من الدول تكتفي بفحص الأفراد الذين تستدعي إصابتهم عناية في المستشفى.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد، إن الصين سجلت 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت في رابع يوم على التوالي يشهد زيادة في عدد الإصابات التي كلها باستثناء حالة واحدة واردة من الخارج .

وكانت الصين قد سجلت 41 حالة إصابة يوم الجمعة. وسجلت الآن الصين 81054 حالة إصابة بكورونا منذ بداية تفشي الفيروس و3261 حالة وفاة من بينها ست حالات يوم السبت.

وفي كوريا الجنوبية، قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8897.

وأظهر العدد الإجمالي اليومي استمرار الاتجاه النزولي في حالات الإصابة الجديدة على الرغم من حدوث قفزة طفيفة يوم السبت.

حظر تجول

وأعلنت الهند فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة اليوم الأحد للحد من فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل سريع في البلاد حيث تم حتى الآن تسجيل 315 حالة إصابة بالمرض.

وحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في كلمة للشعب على تويتر قبل دقائق من إعلان فرض حظر التجول "فلنكن جميعا جزءا من هذا الحظر الذي سيضيف قوة كبيرة لمكافحة خطر كوفيد-19. وأضاف أن "الخطوات التي نتخذها الآن ستساعدنا في الأيام القادمة".



وقف أنشطة إنتاجيّة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ليل السبت الأحد وقف "كلّ الأنشطة الإنتاجيّة" التي لا تُعتبر ضروريّة بالنسبة إلى تأمين السلع الأساسيّة للسكّان.

وسجلت إيطاليا السبت عددا قياسيا جديدا من الوفيات بفيروس كورونا في 24 ساعة بلغ 793، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 4825 وفاة في شهر واحد، وفق أرقام الدفاع المدني. وتعدّ إيطاليا التي شهدت بدء تفشي الفيروس قبل شهر، أكثر دولة متضررة في العالم.

كذلك، أحصت السلطات الإيطالية 6557 إصابة جديدة بالوباء في عدد قياسي آخر يثير القلق.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد إن الفلبين سجلت 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل حالات الإصابة بها إلى 380 حالة. وأعلنت الفلبين أيضا ست حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25.

وفي بنما، قالت السلطات الصحية السبت إن شخصين آخرين توفيا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء هذا الفيروس في بنما إلى ثلاثة.

وتأكد إصابة 245 شخصا بالفيروس في بنما حتى يوم السبت ارتفاعا من 200 يوم الجمعة حسبما قالت لورديس مورينو المدير العام لعلم

الأوبئة.

وأعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في ساعة متأخرة من مساء السبت فرض حظر التجول لمدة 30 يوما ردا على تفشي فيروس كورونا.





