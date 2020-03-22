مصر.. وفاة ضابط برتبة لواء في الجيش بفيروس كورونا

أذاعت وسائل إعلام مصرية بيانا عاجلا مساء الأحد أعلنت فيه وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، القيادي بالجيش المصري بفيروس كورونا.

وذكر البيان أن القوات المسلحة تنعى بمزيد من الحزن والأسي ابنا من أبنائها وهو اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنية، الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد.

وكانت قوات من الجيش المصري قد قامت على مدار الأيام الماضية بأعمال التطهير والتعقيم الوقائي لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية ومترو الأنفاق "أنور السادات والجامعات والمباني الحكومية وعلى رأسها البرلمان ومجلس الوزراء ".

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وذكر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري أنه استكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد صدرت الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.

وقال إنه تم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وكافة الأسطح والأرضيات والحوائط كما تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية بمحطة مترو الأنفاق "أنور السادات" وما تحتويه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن الانتظار فضلاً عن كونها ملتقى لجميع خطوط مترو الأنفاق العاملة بالقاهرة الكبرى التي تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها.

وأضاف أنه تم دفع عربات التعقيم والتطهير المتحركة والثقيلة لميادين التحرير وطلعت حرب وعبد المنعم رياض والأوبرا ومحيط جامعة الدول العربية ومسجد عمر مكرم ـعلاوة على عدد من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميدان التحرير وكوبرى قصر النيل وذلك لإجراء الأعمال الوقائية لتلك الأماكن الحيوية.