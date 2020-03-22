في الحجر المنزلي.. علي الحجار يطلق برنامجا ويحضر لحفل غنائي

حجر منزلي مفروض على الجميع بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والمخاوف الخاصة بتفشي الوباء، ومحاولة السيطرة عليه من قبل السلطات.

ذلك الأمر الذي دفع الفنان المصري علي الحجار لمحاولة البقاء على تواصل مع جمهوره، حتى وإن علقت الحفلات الغنائية التي كان يحييها بشكل شهري.

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حيث أعلن الحجار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن تواجده هو والجمهور في المنازل خلال هذه الأيام هي فرصة له من أجل إنجاز بعض الأمور.

خاصة وأنه يمتلك ستوديو غنائي ملحق بالمنزل، فيتواجد به من أجل تسجيل بعض الأغنيات وكذلك قراءة القرآن، كما أنه بصحبة الموزع الموسيقي أحمد حمدي رؤوف يقوما بتقديم برنامج جديد عبر السوشيال ميديا يحمل اسم "ساعة تجلي".

طرح منه الحجار بالفعل بعض الحلقات، حيث يتولى فيه تقديم بعض الأغنيات الخاصة به القديمة والتي لم يستمع إليها عدد كبير من جيل الشباب في الوقت الحالي، حيث يعزف رؤوف اللحن عبر البيانو ويتولى الحجار الغناء.

كما كشف عن مفاجأة لجمهوره الذي يفتقد إلى حفلاته الغنائية التي كان يقيمها بشكل شهري في القاهرة، مؤكدا أنه يتولى التحضير في الوقت الحالي لحفل غنائي يبث مباشرة عبر الإنترنت.

على أن يتواجد جزء من فرقته الغنائية داخل الاستوديو الخاص به من أجل العزف ويتولى هو الغناء، مشيرا إلى كونه سيعلن بعد يومين عن الموعد الخاص بالحفل كي يتمكن الجميع من مشاهدته عبر المنزل.