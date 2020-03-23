ترمب يعلن حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بكورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بكورونا ، وقال "نحن في حالة حرب مع كورونا وعلينا أن نتحلى بالوطنية"، لافتا إلى أنه وجه بإقامة محطات طبية طارئة لفيروس كورونا في المناطق الساخنة.

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وأضاف ترمب في كلمة له بالبيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأميركية بشأن تطورات كورونا، إنه من الضروري احترام توجيهات السلطات لمواجهة كورونا العدو الخفي، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الخاص لمواجهة كورونا كانت عظيمة.

وأردف ترمب أن الاقتصاد سيقف مجددا بعد الانتصار على كورونا الذي وصفه بالعدو الشرس.

وقالت خلية الأزمة الأميركية بشأن كورونا إنها تتوقع تسليم إمدادات طبية للولايات خلال 24 ساعة.

من جهته أفاد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أنه تم إجراء فحص كورونا لأكثر من 254 ألف مواطن.

وأصيب أكثر من 30 ألف شخص بكورونا في الولايات المتحدة.