السودان يفرض حظر تجول وإصابات كورونا بالأردن وقطر

أعلن عضو مجلس السيادة الحاكم صديق تاور، أن السودان سيفرض حظرا للتجول على مستوى البلاد من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) يوميا اعتبارا من الثلاثاء للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا.



وقال تاور للتلفزيون الرسمي، إن السودان سيوقف أيضا رحلات الحافلات بين المدن والولايات بدءا من الخميس الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وكشف السودان عن ثاني إصابة بالفيروس يوم الجمعة الماضي، وأكد وفاة شخص واحد حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية على تويتر نقلا عن وزير الصحة سعد جابر، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 127 حالة.

وإلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء القطرية على تويتر نقلا عن وزارة الصحة، تسجيل 7 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في قطر.

وفي المغرب، أكدت وكالة الأنباء المغربية على تويتر نقلا عن وزارة الصحة، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 143 إصابة.

وفي تطور سابق، أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الاثنين، عن تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في لبنان.

وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 256 حالة.

تسجيل حالة واحدة في الكويت

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، أنها لم تسجل خلال الـ24 ساعة الماضية سوى حالة إصابة جديدة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد.

وبلغ مجمل الحالات المسجلة في الكويت حتى اليوم 189، بينها 30 شخصاً تعافوا كلياً، و159 لا يزالون تحت الرعاية. ومن بين هؤلاء هناك فقط 5 حالات حرجة.

160 متعافى في البحرين

بدورها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاثنين، تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 160 شخصاً.

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وكتبت الوزارة على حسابها على "تويتر": "تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج. العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 160 حالة حتى الآن".

كما قررت البحرين تعليق الصلاة في كافة المساجد اعتبارا من اليوم الاثنين لمواجهة انتشار كورونا.

عمان تواجه كورونا

كما أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 66 حالة بينها 17 حالة تماثلت للشفاء.

ونشر حساب "عمان تواجه كورونا" على تويتر أن اللجنة العليا العمانية لبحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار كورونا أصدرت قرارا بإغلاق جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع داخل وخارج المراكز التجارية.

ويستثنى من هذا القرار المحلات التموينية الغذائية والاستهلاكية والعيادات والصيدليات ومحلات النظارات.

وفي وقت لاحق نشر الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الأردنية على تويتر نقلا عن أمجد العضايلة، وزير الدولة لشؤون الإعلام، تأكيده مجددا أن حظر التجول سيستمر إلى إشعار آخر.

وقال "يجب أن نهيئ أنفسنا لمرحلة صعبة.. وسيبدأ اعتبارا من صباح غد الثلاثاء البدء بإيصال المستلزمات الأساسية للمواطنين مثل الخبز، ومياه الشرب، والدواء".

وأضاف العضايلة "سيتم فتح الصيدليات اعتبارا من صباح غد الثلاثاء، لكن لن تقوم بالبيع المباشر للمواطنين، بل ستقوم بإيصال الأدوية والمواد الطبية وحليب الأطفال وغيرها من المستلزمات من خلال خدمة التوصيل".

12 إصابة بكردستان العراق

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق تسجيل 12 إصابة جديدة في أربيل، لترتفع أعداد الإصابات في الإقليم إلى 46 حالة.

وذكرت الوزارة أن تسعاً من الحالات تعود لأقارب مصاب في "مجمع سيبيران" السكني.

وكانت سلطات الإقليم وضعت المجمع السكني الواقع غربي العاصمة أربيل تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف عودة شخص بطريقة غير شرعية من إيران إلى السليمانية مروراً بـ"مجمع سيبيران"، دون الخضوع للفحص الخاص بفيروس كورونا أو للحجر الصحي.

وتجري الوزارة الآن عملية فحص لسكان المجمع البالغ عددهم أكثر من 5000 شخص.

وفي آخر تحديث لبيانات الإصابات اليوم الاثنين أعلنت وزارة الصحة العراقية أن مجموع الحالات المسجلة في عموم العراق 266 حالة بينما ارتفعت حالات الوفيات إلى 23 وفاة.

فيما أعلنت تونس الاثنين عن تفعيل العمل عن بعد بمؤسسات الدولة حتى 4 إبريل للوقاية من عدوى فيروس كورونا.