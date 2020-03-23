حالة كورونا جديدة واحدة في الكويت.. وتعافي 11 في البحرين

تشهد بعض الدول العربية انخفاضاً بالحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد التي يتم رصدها يومياً، بينما تزداد يوماً بعد آخر حالات التعافي من المرض.

تسجيل حالة واحدة في الكويت

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين أنها لم تسجل خلال الـ24 ساعة الماضية سوى حالة إصابة جديدة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد.

وبلغ مجمل الحالات المسجلة في الكويت حتى اليوم 189، بينها 30 شخصاً تعافوا كلياً، و159 لا يزالون تحت الرعاية. ومن بين هؤلاء هناك فقط 5 حالات حرجة.

160 متعافى في البحرين

بدورها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاثنين تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 160 شخصاً.

موضوع يهمك قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، في خطوة احترازية جديدة ضمن جهود احتواء تفشي... الإمارات.. غلق مراكز التسوق وتعليق الرحلات الجوية اقتصاد

وكتبت الوزارة على حسابها على "تويتر": "تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج. العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 160 حالة حتى الآن".

كما أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 66 حالة بينها 17 حالة تماثلت للشفاء.

12 إصابة بكردستان العراق

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق تسجيل 12 إصابة جديدة في أربيل، لترتفع أعداد الإصابات في الإقليم إلى 46 حالة.

وذكرت الوزارة أن تسعاً من الحالات تعود لأقارب مصاب في "مجمع سيبيران" السكني.

وكانت سلطات الإقليم وضعت المجمع السكني الواقع غربي العاصمة أربيل تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف عودة شخص بطريقة غير شرعية من إيران إلى السليمانية مروراً بـ"مجمع سيبيران"، دون الخضوع للفحص الخاص بفيروس كورونا أو للحجر الصحي.

وتجري الوزارة الآن عملية فحص لسكان المجمع البالغ عددهم أكثر من 5000 شخص.

فيما أعلنت تونس الاثنين عن تفعيل العمل عن بعد بمؤسسات الدولة حتى 4 إبريل للوقاية من عدوى فيروس كورونا.