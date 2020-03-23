صحف أميركية: هارفي واينستين مصاب بفيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن المنتج السينمائي الأميركي السابق هارفي واينستين، الذي حُكم عليه بالسجن 23 عاماً بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر عدة لموقع "تي. أم. زي" الذي يعنى بأخبار المشاهير، أن المنتج الهوليوودي النافذ سابقا البالغ 68 عاماً، هو أحد سجينين في سجن ويندي (شمال ولاية نيويورك) ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وكانت صحيفة "نياغارا غازيت" المحلية أول من نشر المعلومة مساء الأحد.

ورفض ناطق باسم واينستين التعليق لوسائل الإعلام الأميركية على النبأ.

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ونُقل واينستين الأربعاء إلى سجن ويندي من سجن رايكرز آيلاند الواقع في حي كوينز في نيويورك حيث كان مسجونا منذ إدانته في 11 آذار/مارس الحالي.

وقبل نقله، كان قد عولج في مستشفى في مانهاتن لإصابته بأوجاع في الصدر.

في سياق متصل، ذكرت صحف محلية أن حراساً في سجني رايكرز آيلاند وسينغ سينغ شُخصت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.

وقد دين واينستين في نيويورك بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب، ولا يزال يواجه اتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية أمام القضاء في ولاية كاليفورنيا.

وتتهم نحو 90 امرأة المنتج الحائز على الكثير من جوائز أوسكار، بالتحرش وبانتهاكات جنسية، من بينهن أنجلينا جولي وسلمى حايك وغوينيث بالترو وآشلي جاد.