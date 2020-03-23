متحدث: ميركل بصحة جيدة وتنتظر نتيجة فحص كورونا

أعلن شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاثنين، أنها تنتظر نتيجة اختبار لتحديد ما إذا كانت مصابة بفيروس كورونا بعد زيارة طبيب ثبتت إصابته بالمرض.



وأضاف خلال إفادة صحافية أن "المستشارة بحالة جيدة"، محجما عن ذكر الموعد المتوقع لظهور نتيجة الاختبار.

ووضعت ميركل في الحجر الصحي أمس الأحد، عقب مؤتمر صحافي أعلنت فيه عن إجراءات لمواجهة فيروس كوورنا.

موضوع يهمك دعت السلطات أكثر من مليار شخص في ما يربو على 50 بلداً الاثنين إلى البقاء في منازلهم سعياً لمكافحة الانتشار السريع لوباء... أكثر من مليار شخص في الحجر المنزلي حول العالم فيروس كورونا

والأحد، قال المتحدث باسم ميركل إن المستشارة الألمانية علمت بإصابة الطبيب الذي قدم لها لقاحا احترازيا الجمعة من أمراض الرئة بعد وقت قصير من المؤتمر الصحافي الذي عقدته لإعلان التدابير الجديدة الرامية إلى وقف تفشي الفيروس.

وأكد المتحدث باسم المستشارية في بيان موجز أن "المستشارة قررت عزل نفسها في منزلها. وستخضع لفحص (كورونا المستجد) بشكل متكرر في الأيام المقبلة، وستقوم بأعمالها المكتبية من المنزل".

وأعلنت المستشارة الألمانية ميركل، الأحد، أن التجمعات في الأماكن العامة التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة "أسبوعين على الأقل" في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد.

وأضافت في مؤتمر صحافي أنه "يتوجب احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة"، موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها.