مصر تسجل 4 وفيات جديدة و 33 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الأحد عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 327 حالة بعد تسجيل 33 حالة جديدة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 74 حالة.

وكشفت الصحة المصرية خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى الأحد ، من أصل الـ 74 حالة ،التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

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وأوضحت الصحة المصرية أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الوزارة المصرية إلى وفاة 4 حالات بكورونا الأحد وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.