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وزير الدفاع الأميركي يؤكد مواجهة تداعيات أزمة كورونا

المصدر: دبي - قناة العربية
وزير الدفاع الأميركي
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أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، اتخاذ كافة التدابير لمواجهات تداعيات أزمة كورونا.

وفي مؤتمر صحافي، الاثنين، شدد إسبر على "تقليص عدد العاملين داخل مقر وزارة الدفاع (البنتاغون)".

وكشف عن إجراء نحو 6 آلاف اختبار يوميا للجنود الأميركيين حول فيروس كورونا.

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ونفى أن تكون تداعيات الفيروس قد أثرت على جاهزية القوات الأميركية.

وأشار إلى تجهيزات طبية يجري إعدادها على السفن الأميركية المقاتلة لمواجهة أية حالات إصابة.

كلمات دالّة

#إسبر, #أميركا, #كورونا
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