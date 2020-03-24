إصابة رئيس سابق بفيروس كورونا

أعلن مكتب الرئيس الفنلندي اليوم الثلاثاء أن الرئيس السابق مارتي اهتيساري، الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2008، أصيب بفيروس كورونا.

إلى ذلك، قال المكتب في بيان "تأكدت الإصابة أمس الاثنين الموافق 23 مارس. الرئيس اهتيساري في حالة جيدة".

وحكم اهتيساري (82 عاما) فنلندا من عام 1994 إلى عام 2000 وفاز بجائزة نوبل للسلام لمساهمته لفترة طويلة في الوساطة من أجل تحقيق السلام.

وأعلنت فنلندا 700 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا حتى الآن.

وفي غضون ذلك، تم إلغاء عدد البرامج والأحداث المجدولة إثر تعليمات الحكومة الصادرة يوم الخميس الماضي.

كانت الحكومة قد أوصت بإلغاء جميع الأحداث العامة التي تضم أكثر من 500 مشارك حتى نهاية مايو.

كما تم الإعلان عن إلغاء فعاليات الذكرى الثمانين لنهاية حرب الشتاء، التي كان من المقرر الاحتفال بها في كاتدرائية هلسنكي الجمعة الماضي، بسبب تفشي الفيروس.