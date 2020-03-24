إيطالية عمرها 95 عاماً تتعافى من كورونا

تعافت سيدة إيطالية تدعى ألما كلارا كورسيني تبلغ من العمر 95 عامًا، من مرض كوفيد-19، بعدما تم تشخيصها كحالة عدوى مؤكدة بفيروس كورونا خلال الشهر الجاري في مدينة مودينا الإيطالية، حسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان قد تم نقل الجدة ألما، التي تعد أكبر مريض كوفيد-19 ينجو من الإصابة ويتعافى بشكل تام، من فانانو إلى مستشفى في مقاطعة بافولو الشمالية في المدينة في الخامس من الشهر الجاري بعد بدء معاناتها من أعراض كورونا الذي أودى بحياة 5476 مواطنا إيطاليا حتى الآن.

دون علاجات مضادة للفيروس

وأكد الطاقم الطبي أن أعضاء جسم الجدة ألما كورسيني أظهرت "ردة فعل كبيرة" وشفيت بالكامل، مؤكدين أن الحالة تعافت تمامًا دون الحاجة لتعاطي "علاجات مضادة للفيروسات".

وصرحت الجدة ألما نفسها لصحيفة "غازيتا دي مودينا" الإيطالية: إنها بخير، وأشادت بحسن معاملة الطاقم الطبي وأكدت أنها ستعود لمنزلها قريبًا.

ووفقًا للصحيفة الإيطالية، أصبحت الجدة ألما كورسيني مصدرًا للشعور بالفخر لكل أفراد الطاقم الطبي الذي يبذل جهودا مضنية للتعامل مع كوفيد-19.

العلاج بمضادات إيبولا

وبالإضافة إلى حالة تعافي الجدة ألما كورسيني، كان قد تم أيضا الإعلان عن تعافي رجل إيطالي، يبلغ من العمر 79 عامًا، من ليغوريا، من عدوى مؤكدة بفيروس كورونا إثر تلقي علاج طبي تجريبي يعتمد على أحد الأدوية المضادة لإيبولا بعدما أمضى 12 يومًا في المستشفى.

وأظهر نفس الدواء مؤشرات نجاح في علاج حالة عدوى مؤكدة لسيدة أميركية كان قد تم تشخيصها كمريض كوفيد-19 في 26 فبراير، بالإضافة إلى 14 أميركيًا ممن أصيبوا بالعدوى أثناء رحلة بحرية على متن الباخرة السياحية دايموند برينسيس.

إيطاليا الأكثر تضرراً

سجلت إيطاليا أول حالة وفاة بفيروس كورونا في فبراير، وتخطى عدد حالات الوفيات بها الصين، التي بدأ انتشار الجائحة منها. أما ثالث أكثر دولة تضررا فهي إسبانيا، فيما تأتي إيران في المرتبة الرابعة، بحسب الإحصاءات الرسمية، وتليها فرنسا بـ674 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الوفيات بالولايات المتحدة بسبب كورونا مؤخرا إلى 390 حالة.