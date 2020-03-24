مسؤول إيطالي: المصابون بكورونا أكثر 10 مرات من المعلن

كشف مسؤول إيطالي اليوم الثلاثاء عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تكون أكثر 10 مرات من المعلن.

وأمس الاثنين، أعلن مسؤولون أن إيطاليا سجلت زيادة أقل في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، وذلك بينما حذروا من أنه من السابق للأوان للغاية معرفة ما إذا كان الأسوأ قد ولى بالبلاد التي سجلت ثاني أكبر تفش للفيروس في العالم.

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وأظهرت البيانات التي أعلنتها الحماية المدنية في إيطاليا اليوم 4789 حالة إصابة جديدة، وهو أقل بسبعمائة حالة تقريباً عن عدد الحالات المعلنة الأحد على أساس يومي والذي بلغ 5560.

كانت إيطاليا قلقة بسبب الأعداد اليومية والرغبة في تقليلها بينما يعاني النظام الصحي الإيطالي للتعامل مع أكبر تفش في العالم بعد الصين.

وقالت السلطات الصحية إنه سيكون هناك بضعة أيام قبل أن تعرف ما إذا كانت إيطاليا في بداية اتجاه إيجابي.

وحذر مسؤول الصحة البارز سيلفيو بروسافيرو من التفاؤل الشديد، قائلا إن التحسينات المسجلة اليوم كانت بسبب الإجراءات المتخذة في بداية الشهر وليس في الأيام الأخيرة.

وأضاف "نحتاج إلى مزيد من النتائج المتتالية لتأكيد الاتجاه، وللتأكد بشكل أكبر من أننا في وضع موات".

وشدد على أنه بينما ينظر إلى الوضع بشكل إيجابي، "لا أشعر برغبة في اتخاذ جانب أو آخر لتأكيد أنه موجود أم لا. يمكننا أن نحيط علما بما نراه اليوم".