خطة أوروبية لمكافحة كورونا في مخيمات اللاجئين اليونانية

تعمل المفوضية الأوروبية مع اليونان على وضع خطوة طوارئ لمواجهة احتمال انتشار فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين المكتظة في الجزر اليونانية، بحسب ما صرحت المفوضية الثلاثاء.

وجاء ذلك بعد تحذيرات وجهها نواب في البرلمان الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان من أن المخيمات التي تضم 42 ألف طالب لجوء بينما لا تتعدى سعتها 6 آلاف شخص، معرضة لوباء كوفيد-19.

وحتى الآن لم ترصد اليونان أي إصابات بالفيروس في المخيمات المقامة على جزر ليسبوس وساموس وخيوس وليروس وكوس.

وسجلت اليونان 695 حالة إصابة بينها إصابتان في ليسبوس، كما سجلت 17 وفاة.

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خطة استجابة طارئة

وصرح المتحدث باسم المفوضية ادالبرت يانز للصحافيين عبر الفيديو أن المفوضية "تعمل مع السلطات اليونانية على تحضير خطة استجابة طارئة للتعامل مع أي انتشار محتمل لفيروس كورونا في الجزر".

وقال إن اليونان بدأت بقياس درجة حرارة الواصلين الجدد إلى المخيمات وأوقفت الزيارات، وفرضت قواعد نظافة لمحاولة منع انتشار الوباء.

وبعث نواب أعضاء في لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي رسالة الاثنين إلى مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يطلبون فيها إخلاء المخيمات المكتظة.

وجاء في الرسالة "إذا أخفق الاتحاد الأوروبي في التحرك الفوري، فإن الوضع في الجزر اليونانية سيخرج عن السيطرة مع خطر وقوع العديد من الوفيات".

والثلاثاء قادت منظمة هيومن رايتس ووتش دعوات 21 منظمة حقوقية تطالب اليونان ب"الخفض الفوري للاكتظاظ" في المخيمات.

وقالت المنظمات في بيانها "يتطلب قانون حقوق الإنسان الدولي تلبية الاحتياجات الصحية لطالبي اللجوء والمهاجرين" وأن أي قيود تتعلق بالفيروس يجب أن تكون "قانونية وضرورية ومناسبة وغير تمييزية".