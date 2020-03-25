ليبيا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الليبية، الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، رغم الإجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذتها حكومتي طرابلس وبنغازي، لمنع وصول هذا الفيروس إلى أراضيها.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس، بأنه تم تسجيل الإصابة الأولى بعد فحصها من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع، دون الإشارة إلى هوية الشخص المصاب وما إذا كانت حالة الإصابة وافدة من الخارج أم محليّة.

وظلت ليبيا الدولة العربية الوحيدة التي لم تبلغ عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الثلاثاء.

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ومنذ ظهور "كورونا" في دول الجوار خصوصا تونس والجزائر ومصر، استبقت سلطات البلد وصول الفيروس واتخذّت إجراءات احترازية، حيث فرضت كل من الحكومة المؤقتة في بنغازي وكذلك حكومة الوفاق في طرابلس، حظر تجول في مناطق سيطرتها، كما أغلقت الحدود البريّة مع تونس، وعلقت الرحلات الجويّة إلى الخارج، كما أغلقت المحلات التجارية والمقاهي باستثناء المرافق الصحيّة والصيدليات.

ومن شأن انتشار فيروس كورونا أن يعمق من أزمة ليبيا التي تعيش منذ حوالي عام على وقع صراع عسكري مسلّح بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق حول العاصمة طرابلس، حيث تفتقر البلاد إلى بنية صحيّة جيّدة وتعاني من نقص الإمدادات الطبيّة، مع زيادة أعداد المرضى وجرحى الحرب.