المغرب: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 170 حالة

أعلن المغرب عن تسجيل 27 إصابة جديدة بـفيروس كورونا في 24 ساعة، ما بين الساعة 06.00 من مساء الاثنين 23 مارس، والساعة 06.00 من مساء الثلاثاء 24 مارس.

وأفاد محمد اليوبي مدير محاربة الأوبئة في وزارة الصحة المغربية، بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع في المغرب إلى 170 حالة، مع تسجيل 685 حالة استبعدت لأن التحاليل الطبية كشفت عدم إصابتها بفيروس كورونا.

هذا وسجل المغرب، حسب وزارة الصحة، حالة وفاة جديدة، لشخص مسن، لمواطن مغربي قدم من هولندا، وعمره 76 عاما، وكان يعاني من مرض عضال، تطلب علاجا، كان يضعف من مناعته.

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وإلى غاية الثلاثاء 24 مارس 2020، سجل المغرب، 5 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا.

ومن جهة ثانية، عرف المغرب تسجيل حالة شفاء جديدة، لسيدة مغربية، من مدينة الفقيه بن صالح، في وسط البلاد، لمسنة تبلغ من العمر 80 عاما، وبهذا ارتفعت حالات الشفاء إلى 6 حالات.

وعرفت مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب، أكبر حالات الإصابة بـ 41 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

فيما جاءت الرباط، في الترتيب ثانية ب 23 حالة، وفي مراكش، تم تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لتكون الثالثة في الترتيب.

وفي مدينة مكناس، في وسط البلاد، كشفت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 15 إصابة مؤكدة، تتعلق بوفد من السياح، كانوا في رحلة إلى إحدى الدول العربية، وكانوا في نفس الطائرة.

هذا وكشف المغرب أن 2158 من المخالطين لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية.

فيما كشفت الصحة المغربية، أن 57% من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وافدة من خارج البلاد، أي مغاربة قدموا من الخارج أو لسياح أجانب يخضعون للعلاج بينما 43% من الإصابات فهي محلية أي لمواطنين مغاربة.